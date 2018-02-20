Нефть дорожает на усилении напряженности на Ближнем Востоке и на данных по ОПЕК+

Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник вечером уверенно растут на фоне усиления политической напряженности на Ближнем Востоке, а также на фоне позитивных данных о выполнении сделки о сокращении добычи ОПЕК+.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.52 по бакинскому времени стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent поднималась на 1,31% - до 65,69 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 1,35% - до 62,38 доллара за баррель.