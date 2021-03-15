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Нефть дорожает на статистике из Китая

Нефть дорожает на статистике из Китая Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса
Энергетика
15 марта 2021 г. 09:02
Нефть дорожает на статистике из Китая

Мировые цены на нефть в понедельник утром уверенно растут на оптимизме инвесторов вокруг восстановления экономики и улучшения спроса на топливо, усилившегося после выхода макростатистики по КНР, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.22 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,72%, до 69,72 доллара США, апрельских фьючерсов на WTI — на 0,84%, до 66,16 доллара США за баррель.

Инвесторы с оптимизмом смотрят на восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного коронавирусом. Так, участники торгов обратили внимание на новые экономические данные из Китая, который является вторым по величине потребителем нефти в мире.

Промышленное производство КНР в феврале в годовом выражении выросло на 35,1% после роста на 7,3% месяцем ранее. Рост превзошел ожидания аналитиков, прогнозировавших увеличение показателя на 30%. В то же время рост розничных продаж в КНР в феврале составил до 33,78% в годовом выражении после снижения на 4,78% в январе.

Цены на нефть также подкрепляются улучшающимися перспективами восстановления спроса. "И снова значительно улучшившаяся картина спроса наряду с сокращением предложения, особенно со стороны ОПЕК+, заставляет цены двигаться вверх", — цитирует агентство Bloomberg старшего рыночного стратега CMC Markets Майкла МакКарти (Michael McCarthy). По словам МакКарти, большое количество макроданных на этой неделе, в том числе по Китаю, могут предоставить первичные свидетельства восстановления экономики.

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