Нефть дорожает на сообщениях о компромиссе по сделке ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост на сообщениях о договоренности России и Саудовской Аравии не менять условия сделки ОПЕК+ в феврале и не наращивать добычу

Мировые цены на нефть во вторник вечером ускорили рост на сообщениях о договоренности России и Саудовской Аравии не менять условия сделки ОПЕК+ в феврале и не наращивать добычу.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19:46 по бакинскому времени цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,6% — до 52,93 доллара за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 4,35%, до 49,69 доллара за баррель.

Ускорению роста котировок способствовали сообщения, пусть пока и со ссылкой на источники, о том, что Россия и Саудовская Аравия достигли компромисса по будущему сделки ОПЕК+. Как написало издание The Wall Street Journal, страны договорились сохранить текущие условия соглашения в феврале и не наращивать добычу нефти.