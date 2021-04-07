Нефть дорожает на снижении запасов в США

Минэнерго США сообщило о снижении запасов на 1,44 миллиона баррелей

Стоимость нефти растет в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.45 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,49%, до 63,05 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,47%, до 59,61 доллара США за баррель.

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 2,62 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 1,33 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 1,44 миллиона баррелей.

Кроме того, общий подъем оптимизма на рынке по восстановлению экономической активности в мире и повышение спроса на рисковые активы поддерживает стоимость нефти. Инвесторы ожидают ускорения роста мировой экономики уже в 2021 году, что подкрепляется недавними данными статистики, в частности по США.

"Мы достигли точки некоторого равновесия, рынок находится в промежуточном положении. Чтобы сохранить рост, нам нужно увидеть подъем экономики и дальнейший рост спроса на энергию", — сказал агентству Bloomberg исполнительный вице-президент Confluence Investment Management Билл О'Грэйди (Bill O'Grady).