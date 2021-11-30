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Нефть подорожала на снижении ковидных опасений

Нефть подорожала на снижении ковидных опасений Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на снижении опасения по поводу эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.
Энергетика
30 ноября 2021 г. 09:11
Нефть подорожала на снижении ковидных опасений

Мировые цены на нефть во вторник утром выросли на снижении опасения по поводу эпидемиологической ситуации, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.48 (по бакинскому времени) февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 0,68%, до 73,72 доллара США за баррель; цена на январские фьючерсы WTI поднялась на 0,94%, до 70,61 доллара США за баррель.

На рынке нефти во вторник продолжается положительная ценовая динамика, хотя и менее выраженная, чем накануне, когда стоимость нефти начала восстанавливаться после обвала пятницы. Инвесторы немного снизили беспокойство по поводу очередного штамма нового коронавируса — "омикрона", который обнаружен в Южной Африке.

"Помимо новостей о штамме "омикрон" мы ожидаем, что трейдеры также сосредоточат внимание на переговорах, которые потенциально могут привести к переподписанию договора о ядерной энергии между США и Ираном", — отметили аналитики ANZ, мнение которые приводит газета Wall Street Journal.

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