Нефть дорожает на слабом долларе, несмотря на рост числа буровых установок в США

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ Цены на нефть растут на фоне продолжающегося ослабления доллара к мировым валютам, слабо реагируя на данные об увеличении числа буровых установок в США.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.12 по бакинскому времени стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,18% - до 70,55 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI росла на 0,87% - до 66,06 доллара за баррель.

Вместе с тем, незначительное давление на нефтяные цены оказывают данные об увеличении количества буровых установок в США.

По сообщению американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 26 января рабочей недели число буровых установок выросло на 11 штук, или на 1,17%, до 947 единиц. В годовом выражении число буровых установок выросло на 235 штук, или в 1,3 раза.