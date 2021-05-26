Нефть дорожает на публикации данных о снижении ее запасов в США

Цена августовских фьючерсов на Brent достигла 68,72 доллара

Мировые цены на нефть растут в среду вечером после того, как минэнерго США сообщило о сокращении ее запасов в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 19.31 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,34% — до 68,72 доллара США, июльских фьючерсов — на 0,28%, до 68,84 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,24% — до 66,23 доллара США за баррель.

Ранее минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в США за минувшую неделю снизились на 1,7 миллиона баррелей — до 484,3 миллиона баррелей. Аналитики при этом ожидали снижения показателя только на 1,05 миллиона баррелей.

Кроме того, снижение запасов дистиллятов и бензина также оказались сильнее прогноза экспертов. Так, запасы дистиллятов сократились на 3 миллиона баррелей против прогноза снижения на 1,9 миллиона, а бензина — на 1,7 миллиона при прогнозе снижения в 0,61 миллиона баррелей.

Рынки также продолжают следить за ситуацией вокруг ядерной сделки Ирана, оценивая перспективы возвращения на рынок иранской нефти. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что ОПЕК+ должен учитывать потенциал Ирана по восстановлению добычи нефти.