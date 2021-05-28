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Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса

Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса Цена августовских фьючерсов на Brent достигла 69,47 доллара США
Энергетика
28 мая 2021 г. 09:15

Мировые цены на нефть в пятницу утром умеренно растут на оптимизме "быков" по поводу роста спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.50 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,39%, до 69,47 доллара США, июльских фьючерсов — на 0,46%, до 69,78 доллара США за баррель. Июльские фьючерсы на WTI дорожали на 0,51%, до 67,19 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается рост цен, начавшийся ещё накануне вечером, в ожидании увеличения спроса на сырье по мере восстановления экономики после мировых ограничительных мер в связи с новым коронавирусом.

"Восстановление экономики в США и Европе перевешивает опасения по поводу некоторых регионов Азии. Рынок считает, что отскок остается сильным, и он сможет поглотить любой поступающий "избыток" предложения", — сказал агентству Bloomberg экономист Oversea-Chinese Banking Corp. Хоуи Ли (Howie Lee).

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