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Нефть дорожает на ожиданиях по сделке ОПЕК+ и вакцинам

Нефть дорожает на ожиданиях по сделке ОПЕК+ и вакцинам Трейдеры ожидают от некоторых стран ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи с февраля
Энергетика
1 февраля 2021 г. 09:19
Нефть дорожает на ожиданиях по сделке ОПЕК+ и вакцинам

Мировые цены на нефть поднимаются в первый день февраля, — инвесторы в целом оптимистично настроены по поводу исполнения сделки ОПЕК+ и перспектив вакцинации от коронавируса, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.45 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,65% — до 55,38 доллара США за баррель; стоимость мартовских фьючерсов на WTI поднималась на 0,42% — до 52,42 доллара США за баррель.

Трейдеры ожидают от некоторых стран ОПЕК+ дополнительного сокращения добычи с февраля. Согласно последним, январским договоренностям ОПЕК+, к такому решению пришли Саудовская Аравия и ряд других участников. Королевство сократит добычу в феврале и марте примерно на 1 миллион баррелей в сутки. При этом Россия и Казахстан получили возможность нарастить добычу в эти месяцы.

"Вакцинный" оптимизм поддерживает надежды на восстановление мировой экономики, что также благоприятно отражается на прогнозах по спросу на нефть. Все больше стран начинают вакцинацию от коронавируса, а сами вакцины, разработанные различными компаниями, одобряются местными регуляторами.

Несколько ограничивает рост нефтяных цен продолжение пандемии коронавируса. Заболеваемость в ряде стран и регионов продолжает быстро расти. По данным ВОЗ, в мире выявлено более 102 миллионов случаев заражения за все время и более 2,2 миллиона смертельных исходов. Самые высокие темпы по суточным заражениям сохраняются в США (164 тысячи случаев), следом с большим отрывом идет Бразилия (почти 60 тысяч).

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