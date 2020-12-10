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Нефть дорожает на оптимизме вокруг вакцины от COVID

Нефть дорожает на оптимизме вокруг вакцины от COVID Небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака, взрывы на двух нефтяных скважинах в Киркуке вызвали некоторые опасения за перебои в добыче
Энергетика
10 декабря 2020 г. 09:50
Нефть дорожает на оптимизме вокруг вакцины от COVID

Цены на нефть в четверг утром растут на фоне продолжающегося оптимизма, вызванного новостями вокруг вакцины от коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.47 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,47%, до 49,09 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,59%, до 45,79 доллара США за баррель.

В четверг стоимость нефти растет, поддерживаемая ожиданиями из области разработки и испытаний вакцины от коронавируса. На текущей неделе началась вакцинация населения Великобритании. Ранее также американский регулятор подтвердил эффективность вакцины, разработанной совместно компаниями Pfizer и BioNTech.

Новости, связанные с вакциной, рождают оптимизм вокруг восстановления спроса на сырье. В то же время в краткосрочной перспективе котировки нефти остаются под давлением на фоне текущего нарушенного баланса спроса и предложения. Так, коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю, поднялись на 15,2 миллиона баррелей, или на 3,1%. При этом аналитики ожидали снижения показателя.

"Оптимизм по поводу вакцины преобладает и продолжает ограничивать любые серьезные негативные факторы", — приводит агентство Reuters слова аналитика Axi Стивена Иннеса (Stephen Innes).

Кроме того, небольшую поддержку ценам на нефть оказывают новости из Ирака. В среду на двух нефтяных скважинах в юго-западной части провинции Киркук произошли взрывы. Аналитики ANZ, на которых ссылается агентство, отмечают, что, несмотря на то, что скважины небольшие, это вызвало некоторые опасения за перебои в добыче.

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