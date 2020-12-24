Нефть дорожает на оптимизме вокруг спроса

Сокращение запасов нефти и бензина в США подняло надежды инвесторов на восстановление спроса

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на снижении опасений за спрос после выхода данных о сокращении запасов сырья в США, инвесторы также ждут сделки по Brexit.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.40 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,84% — до 51,67 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,79%, до 48,5 доллара США за баррель. Февральский фьючерс на Brent тем временем дорожал на 1,07% до 51,76 доллара США за баррель.

Сокращение запасов нефти и бензина в США подняло надежды инвесторов на восстановление спроса. В среду официальные данные показали, что запасы бензина в стране снизились за неделю на 1,1 миллиона баррелей, до 237,8 миллиона баррелей при прогнозе роста показателя на 1,21 миллиона баррелей. В то же время запасы дистиллятов снизились на 2,3 миллиона баррелей, до 148,9 миллиона баррелей. Запасы нефти же снизились на 0,6 миллиона баррелей.

"Снижение запасов нефти и топлива в США, а также признаки потенциальной сделки по Brexit, которые привели к ослаблению доллара, были хорошей новостью", — цитирует агентство Reuters старшего менеджера отдела исследований Nissan Securities Хироюки Кикукаву (Hiroyuki Kikukawa).

В среду стало известно, что переговоры Евросоюза и Великобритании по договору о будущем партнёрстве находятся сейчас в завершающей стадии. Позднее СМИ сообщали, что стороны могут объявить о заключении торговой сделки в среду вечером или в четверг утром.

Удешевление доллара поддерживает стоимость "черного золота", поскольку слабый доллар делает сырьевые товары, в том числе нефть, дешевле для владеющих другой валютой инвесторов.