Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США

Цена майских фьючерсов на Brent выросла до 65,38 доллара, апрельских фьючерсов на WTI - до 62,41 доллара

Цены на нефть в понедельник утром растут на 1,5% на новостях о принятии пакета стимулов в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.43 (по бакинскому времени) цена майских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,49% — до 65,38 доллара США. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI росла на 1,48% — до 62,41 доллара США за баррель.

Оптимизм по поводу состояния крупнейшей мировой экономики — экономики США — в понедельник оказал положительное влияние на настроения рынков. Палата представителей конгресса США одобрила пакет мер по стимулированию экономики на 1,9 триллиона долларов США. Теперь законопроект должен принять сенат и подписать президент Джо Байден.

Ситуация вокруг коронавируса также начала улучшаться на фоне вакцинации. В частности, настроения на рынке улучшили новости о том, что медицинский регулятор США FDA одобрил к "экстренному" применению вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

Ключевым событием для нефтяного рынка на текущей неделе станет заседание ОПЕК+. Участники торгов оценивают перспективы ослабления ограничений по добыче.

"Встреча ОПЕК+ очень важна. Рынок легко может остаться положительным перед лицом небольшого увеличения добычи странами ОПЕК+. Если будет большое увеличение, это может ухудшить краткосрочные перспективы", — сказал агентству Bloomberg старший стратег CMC Markets Майкл Мак-Карти (Michael McCarthy).