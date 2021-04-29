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Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США

Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США Цена июльских фьючерсов на Brent выросла до 66,95 доллара, а июньских —  67,54 доллара за баррель
Энергетика
29 апреля 2021 г. 09:56
Нефть дорожает на оптимизме по спросу и данных статистики из США

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются, инвесторы более оптимистично настроены по поводу перспектив спроса, при этом рынок продолжает оценивать статистику из США по запасам и добыче за прошлую неделю, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.55 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,25% — до 66,95 доллара США за баррель, июньских — на 0,4%, до 67,54 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,27% — до 64,03 доллара США за баррель.

"Пандемия COVID-19 продолжается, но восстановление экономики и нефтяного спроса также не стоит на месте, что поддерживается США и материковым Китаем. Накопленный спрос, связанный с путешествиями, будет способствовать росту в Европе и Северной Америке, при условии, что пандемия будет лучше контролироваться в ближайшие месяцы", — комментирует аналитик IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Bloomberg.

Ситуация вокруг коронавируса продолжает представлять неопределенность для нефтяного рынка. С одной стороны, ситуация с пандемией в Индии и Японии все еще остается тревожной, при этом в мире продолжается вакцинация. В то же время ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май-июль текущие условия сделки об ограничении добычи.

Дает поддержку нефтяным ценам и статистика минэнерго США, опубликованная в среду. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 апреля выросли слабее ожиданий — на 0,1 миллиона баррелей при прогнозе роста на 0,6 миллиона баррелей. Добыча за период при этом снизилась на 100 тысяч баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки.

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