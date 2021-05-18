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Нефть дорожает на оптимизме по поводу спроса

Нефть дорожает на оптимизме по поводу спроса Brent превзошла рекордные с середины марта 70 долларов США за баррель, на уверенности трейдеров в спросе на сырьё
Энергетика
18 мая 2021 г. 14:27
Нефть дорожает на оптимизме по поводу спроса

Мировые цены на нефть во вторник днем продолжают удерживать достигнутые утром позиции, когда марка Brent превзошла рекордные с середины марта 70 долларов США за баррель, на уверенности трейдеров в спросе на сырьё, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 13.51 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,92%, до 70,1 доллара США; стоимость Brent поднялась выше отметки в 70 долларов США за баррель впервые с 15 марта. Цена июльских фьючерсов на WTI поднимается на 0,8%, до 66,81 доллара США за баррель, июньских фьючерсов на WTI — на 0,75%, до 66,77 доллара США за баррель.

"Эйфория отражена в общей уверенности по поводу того, что восстановление экономики вскоре будет проходить и с восстановлением нефтяного спроса", — сказал агентству Financial Times аналитик брокерской компании PVM Тамаш Варга (Tamas Varga).

В целом мировые рынки больше склонны к риску. Фондовые индексы в Азии и Европе поднимаются, медь и палладий также растут в цене. Продолжающаяся вакцинация от коронавируса в мире, обширные меры "поддержки" и постепенное ослабление карантина поддерживают уверенность рынков в восстановлении экономики.

Теперь в среду будет опубликована еженедельная статистика коммерческих запасов нефти в США. Аналитики полагают, что запасы в стране за неделю по 14 мая выросли на 1,7 миллиона баррелей после снижения на 0,4 миллиона ранее.

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