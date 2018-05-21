Нефть дорожает на опасениях санкций против Венесуэлы со стороны США

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник вечером по-прежнему растут на фоне опасений введения санкций против Венесуэлы со стороны США, следует из данных торгов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, по состоянию на 21.53 по бакинскому времени стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличивалась на 0,83%, до 79,18 доллара за баррель.

Цена июльских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 1,39%, до 72,36 доллара за баррель.