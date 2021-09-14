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Нефть дорожает на опасениях по поводу ее добычи

Нефть дорожает на опасениях по поводу ее добычи Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков
Энергетика
14 сентября 2021 г. 09:31
Нефть дорожает на опасениях по поводу ее добычи

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на опасениях относительно ее добычи в Ливии и Мексиканском заливе, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 9.02 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,63%, до 73,97 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подорожали на 0,71%, до 70,95 доллара США за баррель.

Аналитики ANZ заявили газете Wall Street Journal о том, что протестующие в Ливии закрыли крупнейший нефтяной терминал Es Sider через несколько дней после его перезапуска после предыдущих демонстраций, и это скажется на ценах.

Кроме того, по их данным, на американский штат Техас надвигается ураган "Николас". "Текущая траектория урагана указывает на то, что нефтеперерабатывающие заводы в Техасе могут выйти из строя", — добавили эксперты.

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