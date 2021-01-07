Нефть дорожает на общем оптимизме

У инвесторов растет уверенность в том, что усилия ОПЕК+ и новая администрация Байдена принесут облегчение

Мировые цены на нефть растут в четверг днем на фоне общего оптимизма, вызванного утверждением победы Джо Байдена на президентских выборах в США и сокращением запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 54,46 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 50,95 доллара США за баррель.

Инвесторы склонны к риску в четверг на фоне ряда позитивных факторов. Так, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти за минувшую неделю в США сократились снизились на 8 миллионов баррелей, до 485,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 2,1 миллиона баррелей, а добыча уже четвертую неделю подряд остается на уровне в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом аналитики полагают, что рынок нефти и нефтепродуктов по-прежнему перенасыщен, о чем свидетельствует рост запасов бензина и дистилляторов.

"Хотя запасы нефти в США резко сократились, увеличение запасов бензина и дистилляторов действительно показывает состояние (рынка) под воздействием распространения вируса. В то же время, у инвесторов растет уверенность в том, что усилия ОПЕК+ и новая администрация Байдена принесут облегчение", — считает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, оптимизм поддерживают политические новости из США. В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали заседание Конгресса, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Однако в четверг утром Конгресс все же смог продолжить заседание и утвердить избрание Джо Байдена новым президентом США.