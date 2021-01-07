О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает на общем оптимизме

Нефть дорожает на общем оптимизме У инвесторов растет уверенность в том, что усилия ОПЕК+ и новая администрация Байдена принесут облегчение
Энергетика
7 января 2021 г. 14:57
Нефть дорожает на общем оптимизме

Мировые цены на нефть растут в четверг днем на фоне общего оптимизма, вызванного утверждением победы Джо Байдена на президентских выборах в США и сокращением запасов нефти в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,29% — до 54,46 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,63%, до 50,95 доллара США за баррель.

Инвесторы склонны к риску в четверг на фоне ряда позитивных факторов. Так, накануне стало известно, что коммерческие запасы нефти за минувшую неделю в США сократились снизились на 8 миллионов баррелей, до 485,5 миллиона баррелей при прогнозе снижения на 2,1 миллиона баррелей, а добыча уже четвертую неделю подряд остается на уровне в 11 миллионов баррелей в сутки. При этом аналитики полагают, что рынок нефти и нефтепродуктов по-прежнему перенасыщен, о чем свидетельствует рост запасов бензина и дистилляторов.

"Хотя запасы нефти в США резко сократились, увеличение запасов бензина и дистилляторов действительно показывает состояние (рынка) под воздействием распространения вируса. В то же время, у инвесторов растет уверенность в том, что усилия ОПЕК+ и новая администрация Байдена принесут облегчение", — считает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes), чье мнение приводит агентство Bloomberg.

Кроме того, оптимизм поддерживают политические новости из США. В среду сторонники действующего президента Дональда Трампа сорвали заседание Конгресса, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Однако в четверг утром Конгресс все же смог продолжить заседание и утвердить избрание Джо Байдена новым президентом США.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Другие новости из категории

Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%
Доля возобновляемой энергетики в Азербайджане будет доведена до 30%
7 января 2021 г. 15:02
Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%
Пярвиз Шахбазов: В прошлом году наша добыча нефти снизилась на 8,2%
7 января 2021 г. 13:48
Началась разработка концепции зеленого пространства в Карабахе
Началась разработка концепции "зеленого пространства" в Карабахе
7 января 2021 г. 13:15
Азеригаз газифицировал 362 здания
"Азеригаз" газифицировал 362 здания
7 января 2021 г. 12:45
Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне
Нефть марки Brent ослабила рост на фоне протестов в Вашингтоне
7 января 2021 г. 06:38
Запасы нефти в США за неделю снизились на 8 млн баррелей
Запасы нефти в США за неделю снизились на 8 млн баррелей
6 января 2021 г. 21:46
В этом году добыча нефти в Нефтчале и Сальяне вырастет почти на 5%
В этом году добыча нефти в "Нефтчале" и "Сальяне" вырастет почти на 5%
6 января 2021 г. 16:03
Президент Турции подписал решение о реализации газопровода Нахчыван-Игдыр
Президент Турции подписал решение о реализации газопровода Нахчыван-Игдыр
6 января 2021 г. 15:29
В США подорожали фьючерсы на природный газ
В США подорожали фьючерсы на природный газ
6 января 2021 г. 15:28
Добыча на месторождениях Мишовдаг и Келамеддин увеличится
Добыча на месторождениях "Мишовдаг" и "Келамеддин" увеличится
6 января 2021 г. 15:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi