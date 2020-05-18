Нефть дорожает на надеждах на восстановление спроса

Мировые цены на нефть в понедельник растут на 3-4% на оптимизме вокруг признаков восстановления спроса.

Как передает Report со ссылкой на сообщение РИА Новости, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 8.59 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 3,35% - до 33,59 долларов США за баррель, июльских фьючерсов на нефть марки WTI - на 4,17%, до 30,75 доллара США за баррель.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI тем временем дорожали на 4,35%, до 30,71 доллара США.

Цена на нефть WTI в понедельник растет более чем на 1 доллар за баррель, поднимаясь до самого высокого уровня с 17 марта, что поддерживается продолжающимся сокращением добычи и признаками постепенного восстановления спроса на топливо, поскольку все больше стран ослабляют ограничения, введенные для прекращения распространения пандемии коронавируса.

В США тем временем продолжает сокращаться количество буровых установок, что снижает опасения по поводу нехватки свободного места в нефтехранилищах.