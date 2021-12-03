Нефть дорожает на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче.

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.33 по бакинскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 1,54% - до 70,72 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,73% - до 67,65 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки. Но из-за "омикрон"-штамма ОПЕК+ принял решение ничего не предпринимать и продолжить мониторить рынок. В своем итоговом коммюнике альянс подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать.