О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче

Нефть дорожает на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче.
Энергетика
3 декабря 2021 г. 09:50
Нефть дорожает на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть в пятницу утром растут на фоне выжидательной позиции ОПЕК+ по добыче.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.33 по бакинскому времени февральские фьючерсы на нефть марки Brent росли в цене на 1,54% - до 70,72 доллара США за баррель. Январские фьючерсы на WTI дорожали на 1,73% - до 67,65 доллара за баррель.

Страны ОПЕК+ 2 декабря решили сохранить текущую стратегию альянса и в январе увеличить добычу нефти на плановые 400 тыс. баррелей в сутки. Но из-за "омикрон"-штамма ОПЕК+ принял решение ничего не предпринимать и продолжить мониторить рынок. В своем итоговом коммюнике альянс подчеркнул, что при необходимости будет готов незамедлительно действовать.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Oil rises in price amid wait-and-see position of OPEC+

Экслюзивные новости

В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
В Азербайджане в 205 детсадах выявлены нарушения
2 декабря 2021 г. 17:49
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции омикрон
Вирусолог рассказал о новом штамме коронавирусной инфекции "омикрон"
2 декабря 2021 г. 10:43
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
Состояние заразившегося коронавирусом народного артиста остается тяжелым
2 декабря 2021 г. 10:03
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
AstraZeneca тестирует действие антител вакцины против омикрон-штамма
1 декабря 2021 г. 11:43
Кадры с места крушения военного вертолета
ФотоКадры с места крушения военного вертолета
30 ноября 2021 г. 17:03
Министр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
ФотоМинистр финансов: Украина изучает возможность обращения к Азербайджану за кредитом
30 ноября 2021 г. 15:07
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов
30 ноября 2021 г. 13:46
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
Первый замгенпрокурора прибыл на место крушения военного вертолета ГПС
30 ноября 2021 г. 13:16
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
За избиение азербайджанцев на украинских полицейских завели уголовное дело
30 ноября 2021 г. 11:44
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
ВОЗ: Омикрон-штамм увеличивает риск повторного заражения COVID-19
30 ноября 2021 г. 11:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi