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Нефть дорожает на фоне снижения добычи в Ираке

Нефть дорожает на фоне снижения добычи в Ираке Citi: на нефтяном рынке наблюдается определенное "перетягивание каната", из-за которого сохраняется волатильность
Энергетика
25 января 2021 г. 15:07
Нефть дорожает на фоне снижения добычи в Ираке

Стоимость нефти в понедельник днем перешла к росту после утреннего снижения, инвесторы отыгрывают сообщения СМИ о сокращении добычи Ираком, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 14.12 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 0,58%, до 55,56 доллара США за баррель, мартовских — на 0,63%, до 55,76 доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI увеличивается на 0,71%, до 52,66 доллара США за баррель.

Инвесторы обратили внимание на новости о сокращении добычи нефти Ираком. Сообщается, что страна намерена сократить добычу нефти в первые два месяца текущего года, чтобы компенсировать нарушение условий соглашения ОПЕК+ с прошлого года.

В то же время на рынках по-прежнему господствуют противоречивые факторы, что приводят сегодня к таким разнонаправленным ценовым колебаниям. Так, инвесторы не исключают, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю в феврале может вызвать новый всплеск заражений новым коронавирусом.

Аналитики Citi, мнение которых приводит агентство Reuters, в связи с этим отмечают, что на нефтяном рынке наблюдается определенное "перетягивание каната", из-за которого сохраняется волатильность. С одной стороны – понижение прогнозов спроса Мировым энергетическим агентством и ожидания снижения спроса на сырье в Китае, а также появление новых штаммов коронавируса. С другой – сокращения добычи странами ОПЕК+ и более слабый доллар.

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