Нефть дорожает на фоне падения запасов в США

В среду цены на нефть выросли после того, как отраслевые данные показали более значительное, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. Росту цен также способствовали ожидания восстановления спроса по мере расширения масштабов вак

В среду цены на нефть выросли после того, как отраслевые данные показали более значимое, чем ожидалось, сокращение запасов сырой нефти в Соединенных Штатах. Росту цен также способствовали ожидания восстановления спроса по мере расширения масштабов вакцинации.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля ноябрьской нефти Brent 15 сентября составила 74,04 доллара США (+0,6%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по 70,88 долларов США (+0,6%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне 73,60 и 70,46 долларов США соответственно.

Запасы сырой нефти, бензина и дистиллятов в США упали на прошлой неделе, говорится в недельном отчете Американского института нефти (API). Причиной стал ураган «Ида», из-за которого были остановлены многочисленные нефтеперерабатывающие заводы и нефтегазовые платформы на шельфе.

Запасы сырой нефти в США упали по итогам прошлой недели на 5,4 млн баррелей при прогнозном снижении на 3,5 млн баррелей, свидетельствуют данные API.

«Последствия урагана «Ида» оказались намного сильнее, чем ожидалось. Производство в Мексиканском заливе возобновляется с трудом, поскольку этому процессу мешают проливные дожди, вызванные тропическим штормом «Николас», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик OANDA.

Тропический шторм «Николас» медленно перемещался по побережью Мексиканского залива, заливая проливным дождем штаты Техас и Луизиана, оставив без электричества сотни тысяч домов и множество предприятий.

Тем не менее нефтеперерабатывающие заводы в Техасе продолжали нормально работать, несмотря на наводнения и отключения электроэнергии.

«Николас» нанес ущерб всего через две недели после того, как ураган «Ида» вывел из строя значительную часть перерабатывающих мощностей на американском побережье Мексиканского залива.

Между тем, после 3-месячного спада мирового спроса на нефть из-за распространения дельта-штамма коронавируса и возобновления пандемических ограничений, развертывание вакцинации должно ускорить восстановление, сообщило во вторник Международное энергетическое агентство. Это также дает импульс росту цен.

Однако подробности планов по продаже сырой нефти из стратегических резервов КНР оказали понижающее давление на цены, поскольку администрация госрезервов Китая сообщила, что 24 сентября выставит на аукционе 7,4 млн баррелей нефти.