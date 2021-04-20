О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает на фоне ожиданий по ОПЕК+

Нефть дорожает на фоне ожиданий по ОПЕК+ Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 67,73 доллара, а на WTI - 64,06 доллара США за баррель
Энергетика
20 апреля 2021 г. 09:08
Нефть дорожает на фоне ожиданий по ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник утром растут на ожиданиях по ОПЕК+ после новостей о том, что в апреле планируется лишь заседание мониторингового комитета, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.38 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,01%, до 67,73 доллара США, стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 0,99%, до 64,06 доллара США за баррель, майских — на 0,84%, до 63,91 доллара США.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что ОПЕК+ обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания организации. Кроме того, три делегата заявили агентству, что не ожидают каких-либо изменений в запланированном увеличении добычи нефти.

По мнению аналитиков, которое приводит газета Wall Street Journal, сообщения о намерении ОПЕК+ отказаться от полноценного заседания поддерживает нефтяные котировки на утренних торгах, при этом нефтяные рынки уже учли постепенное наращивание добычи ОПЕК+.

В среду выйдет еженедельная статистика о коммерческих запасах нефти в США за минувшую неделю. Аналитики ожидают, что запасы могут показать снижение четвертую неделю подряд, на этот раз на 2,8 миллиона баррелей. В ночь на среду свою оценку по коммерческим запасам опубликует Американский институт нефти (API), в среду вечером данные опубликует минэнерго США.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
ФотоВ Азербайджане похищен унаследованный семьей депутата антикварный самовар
17 апреля 2021 г. 11:43
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
Обнародованы запасы медицинских масок в Азербайджане
15 апреля 2021 г. 16:16
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
Обнародовано количество произведенных в Азербайджане медмасок
15 апреля 2021 г. 16:10
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
В Азербайджане продано около 80 млн медицинских масок 
15 апреля 2021 г. 16:05
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
Министр: Азербайджан является близкой для Украины страной
15 апреля 2021 г. 10:21
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
Азербайджан и Украина проведут заседание экспертов по взаимному признанию дипломов и ученых званий
14 апреля 2021 г. 11:45
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
В Азербайджане разрешили тренировки еще по трем видам спорта
13 апреля 2021 г. 13:15
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
Евро-2020: Стало известно время возобновления продажи билетов на игры в Баку
9 апреля 2021 г. 16:32
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
Депутат Госдумы: По всем ключевым вопросам позиции России и Азербайджана совпадают
8 апреля 2021 г. 16:01
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
На директора Центральной больницы Агдаша заведено уголовное дело
6 апреля 2021 г. 16:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi