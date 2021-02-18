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Нефть дорожает на данных о запасах API

Нефть дорожает на данных о запасах API В последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе
Энергетика
18 февраля 2021 г. 09:53
Нефть дорожает на данных о запасах API

Стоимость нефти растет в четверг утром в среднем на 1% на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, марка Brent торгуется выше 65 долларов США за баррель впервые с 21 января прошлого года, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.34 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,17% — до 65,09 доллара США за баррель, мартовских фьючерсов на WTI — на 0,95%, до 61,72 доллара США за баррель.

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 5,8 миллиона баррелей — значительно сильнее прогноза в 2,2 миллиона баррелей. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики прогнозируют, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,43 миллиона баррелей.

В целом в последние дни ралли нефтяных цен обусловлено похолоданием в США, которое привело к масштабному падению добычи нефти в Техасе. Как писало в среду агентство Bloomberg, добыча нефти в США в целом рекордно упала — на треть, или примерно на 3,5 миллиона баррелей в день. Согласно последним данным, до похолодания США добывали около 11 миллионов баррелей нефти в сутки.

"Это похолодание — идеальный шторм для нефтяного рынка, но это, вероятно, не единственный катализатор, который привел нефть к таким высотам. Саудовская Аравия поддерживает рынок, а запасы в США сокращаются быстрыми темпами", — прокомментировал агентству экономист OCBC Bank Хоуи Ли.

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