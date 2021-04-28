Нефть дорожает на данных о сокращении добычи в США

Цена июльских фьючерсов на Brent увеличилась до 66,86 доллара, июньских — до 67,46 доллара

Мировые цены на нефть уверенно растут после публикации данных минэнерго США о ее запасах и добыче в стране, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent растёт на 1,5%, до 66,86 доллара США за баррель, июньских — на 1,51%, до 67,46 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивалась на 1,72%, до 64,02 доллара США за баррель.

Минутами ранее минэнерго США сообщило, что за добыча нефти в стране за неделю, завершившуюся 23 апреля, снизилась на 0,1 миллиона баррелей, до 10,9 миллиона баррелей в сутки, а запасы нефти хоть и выросли на ту же величину и достигли 493,1 миллиона баррелей, но ожидался значительно больший прирост — на 0,6 миллиона. Кроме того, запасы дистиллятов снизились на 3,3 миллиона, до 139 миллионов при прогнозе снижения на 0,65 миллиона баррелей.

Также инвесторы продолжают отыгрывать итоги заседания ОПЕК+, которое состоялось накануне. Министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ по итогам заседания рекомендовал альянсу сохранить на май и июль текущие условия соглашения об ограничении добычи. Они предполагают постепенное уменьшение объема сокращений по мере восстановления спроса.

"Осторожный поход ОПЕК может открыть окно для более высоких цен, если спрос на энергию будет продолжать расти быстрыми темпами на фоне проведения вакцинации и начала путешествий", — полагает руководитель по сырьевой стратегии TD Securities Барт Мелек (Bart Melek), чье мнение приводит агентство Bloomberg.