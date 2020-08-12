Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Стоимость октябрьских фьючерсов на Brent выросла на 0,16 доллара США, а фьючерсы на WTI на сентябрь подорожали на 0,1 доллара США

Цены на нефть эталонных марок растут в среду на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов в США за минувшую неделю.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, стоимость октябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 (по бакинскому времени) в среду составляет 44,66 доллара США за баррель, что на 0,16 доллара США (0,36%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на 0,49 доллара США (1,1%), до 44,5 доллара США за баррель. Фьючерсы на WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,1 доллара США (0,24%), до 41,71 доллара США за баррель.

Накануне стоимость этих контрактов снизилась на 0,33 доллара США (0,8%), до 41,61 доллара США за баррель. Согласно данным API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 7 августа, сократились на 4,4 млн баррелей. Запасы бензина уменьшились на 1,3 млн баррелей, дистиллятов – на 2,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,1 млн баррелей.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 18:30 (по бакинскому времени). Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 4,7 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2,1 млн баррелей, дистиллятов – на 100 тыс. баррелей.

В ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго США (EIA), опубликованном во вторник, говорится, что цена на нефть марки Brent во втором полугодии 2020 году составит 43 доллара США за баррель, в 2021 году – 50 долларов США за баррель. Месяц назад EIA прогнозировало, что цена Brent во втором полугодии 2020 года составит 41 доллар США за баррель, в 2021 году – 50 долларов США за баррель.

Вместе с тем Минэнерго США понизило оценку добычи нефти в стране в 2020 году на 370 тыс. б/с, до 11,3 млн б/с, следует из отчета EIA. Прогноз на 2021 год повышен с 11 млн б/с до 11,1 млн б/с. В 2019 году среднесуточная добыча нефти в США составила 12,2 млн б/с. Мировой спрос на жидкие углеводороды в мире в 2020 году снизится до 92,9 млн б/с, что соответствует оценке месяцем ранее, говорится в отчете.



