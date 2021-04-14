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Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США Цена июньских фьючерсов на Brent достигла 64,1 доллара, а майских фьючерсов на WTI — 60,62 доллара за баррель
Энергетика
14 апреля 2021 г. 09:39
Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США

Стоимость нефти растет в среду утром на данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.40 (по бакинскому времени) цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,68% — до 64,1 доллара США, а майских фьючерсов на WTI — на 0,73%, до 60,62 доллара США за баррель.

По данным API, запасы нефти в США по итогам прошедшей недели снизились на 3,61 миллиона баррелей при прогнозируемом снижении на 2,15 миллиона. Официальные данные американского министерства энергетики будут опубликованы вечером. Аналитики ожидают, что ведомство сообщит о снижении запасов на 2,9 миллиона баррелей.

Инвесторы также отыгрывают данные доклада ОПЕК, опубликованного во вторник. Альянс повысил прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2021 году на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 6 миллионов баррелей в сутки, и теперь ожидает мировой спрос на уровне 96,5 миллиона баррелей в сутки.

Аналитик Oanda Джеффри Хейли считает, что цены на нефть постепенно "набирают обороты" и еще могут продемонстрировать рост, как в начале года.

"Помогает улучшение прогноза ОПЕК по спросу, хотя он может быть чересчур оптимистичным. Данные по промышленному производству Китая в пятницу будут следующим важным событием", — цитирует аналитика агентство Bloomberg.

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