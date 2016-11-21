Нефть дорожает на 4,12% в ожидании соглашения по ограничению ее добычи

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть в понедельник вечером ускорили рост, увеличиваясь более чем на 4%, на фоне ожиданий, что нефтедобывающие страны, входящие и не входящие в ОПЕК, близки к достижению соглашения по ограничению добычи "черного золота"/

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.16 по Баку стоимость январских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 4,12% — до 48,79 доллара за баррель. Цена январских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 4,03% — до 48,23 доллара за баррель.