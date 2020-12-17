Нефть дорожает на статистике о запасах в США

Brent превысил 51 доллар США за баррель

Мировые цены на нефть в четверг утром поднимаются почти на 1%, инвесторы оценивают статистику из США о снижении коммерческих запасов в стране на прошлой неделе.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.09 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,9% — до 51,54 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 1,02%, до 48,31 доллара США за баррель.

В среду вечером минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 декабря, снизились на 3,1 миллиона баррелей. В то же время аналитики ожидали уменьшения показателя только на 1,9 миллиона баррелей. Добыча за отчетный период также сократилась — на 0,1 миллиона баррелей в сутки, до 11 миллионов баррелей в день.

"Добыча нефти в США также упала, впервые с конца октября", — отметили аналитики ANZ, чьи слова приводит агентство Reuters. Ранее снижение добычи было зафиксировано за неделю по 30 октября, на 0,6 миллиона баррелей в сутки, добыча в результате за тот период достигла 10,5 миллиона баррелей в день.

Инвесторы также оценили итоги встречи Федеральной резервной системы (ФРС) США, объявленные в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ключевую ставку на текущем уровне 0-0,25%, большинство членов комитета при этом ожидают сохранения ставки на этой отметке в 2020-2023 годах. Глава ФРС Джером Пауэлл указал на то, что экономике США может понадобиться дополнительное стимулирование. Ожидание поддержки экономики страны благоприятно отражается на перспективах спроса.