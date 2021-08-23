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Нефть дорожает в рамках коррекции

Нефть дорожает в рамках коррекции Мировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе
Энергетика
23 августа 2021 г. 09:32
Нефть дорожает в рамках коррекции

Мировые цены на нефть коррекционно растут после падения на 7-9% на минувшей неделе, которое стало сильнейшим с октября, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.58 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,84%, до 65,64 доллара США за баррель, октябрьских фьючерсов — на 1,8%, до 66,35 доллара США за баррель. Сентябрьские фьючерсов на WTI дорожали на 1,82%, до 63,24 доллара США.

На рынке нефти в понедельник наблюдается коррекционный рост почти на 2% после снижения торговой неделей ранее в среднем на 7-9%. Пессимизму инвесторов способствовали опасения за восстановление экономики из-за вспышек заболеваемости штаммом COVID-19 "дельта".

По словам аналитиков OANDA, которые приводит газета Wall Street Journal, фундаментальные показатели по-прежнему поддерживают устойчивый спрос, в то время как большая часть мира преодолевает последнюю волну штамма COVID-19 "дельта".

Кроме того, поддержку "черному золоту" оказывает слабый доллар, индекс которого (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,18%, до 93,33 пункта.

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