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Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США Цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28%
Энергетика
18 августа 2021 г. 09:36
Нефть дорожает на данных о снижении запасов в США

Мировые цены на нефть в среду утром растут после выхода данных Американского института нефти (API) о снижении запасов сырья в США, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.48 (по бакинскому времени) цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,28% — до 69,22 доллара США за баррель. Октябрьские фьючерсы на WTI дорожали на 0,33% — до 66,56 доллара США за баррель, сентябрьские — на 0,35%, до 66,82 доллара США.

По данным API, за неделю по 13 августа коммерческие запасы нефти в США сократились 1,16 миллиона баррелей. При этом показатель оказался немного хуже прогнозов – ожидалось снижение на 1,26 миллиона баррелей.

Официальная статистика по коммерческим запасам нефти будет опубликована в среду вечером министерством энергетики США. Аналитики ожидают, что министерство сообщит о снижении запасов на 1,05 миллиона баррелей.

Рост цен в среду также может быть обусловлен коррекцией – котировки нефти снижались четыре торговые сессии подряд. За это время обе марки подешевели более чем на 3%.

Старший стратег по сырьевым товарам Australia & New Zealand Banking Group Ltd. Дэниел Хайнс (Daniel Hynes), которого цитирует агентство Bloomberg, считает, что перспективы рынка нефти остаются неопределенными в связи с распространением в мире штамма коронавируса "дельта". Он полагает, что уверенность в восстановлении спроса "пошатнулась", и в связи с этим цены на сырье могут оставаться под давлением.

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