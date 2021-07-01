Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Мировые цены на нефть в четверг утром немного увеличиваются в преддверии заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.48 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,16% — до 74,74 доллара США, августовских фьючерсы на WTI — на 0,2% — до 73,62 доллара США за баррель.

В центре внимания трейдеров будет заседание ОПЕК+, которое пройдет позднее в четверг. Аналитики полагают, что альянс будет наращивать добычу в августе на фоне увеличения спроса на сырье.

Ситуация на рынке на данный момент способствует росту цен на нефть и нефтепродукты. С одной стороны, наблюдается резкое увеличение спроса, в частности со стороны США, где постепенно снимаются карантинные ограничения, с другой – уровень предложения остается практически неизменным. В связи с этим эксперты отмечают возможный дефицит сырья уже в текущем году.

"Если спрос продолжит расти, мы определенно увидим дефицит как нефти, так и нефтепродуктов в четвертом квартале", — прокомментировал агентству Bloomberg ситуацию аналитик Price Futures Group Фил Флинн (Phil Flynn).