Нефть дорожает из-за ожидаемых проблем с поставками

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на 8%, котировки находятся у рекордных уровней 2008 года из-за опасений за поставки.

Мировые цены на нефть сегодня утром растут на 8%, котировки находятся у рекордных уровней 2008 года из-за опасений за поставки.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.36 цена майских фьючерсов на нефть марки Brent подскочила на 7,72%, до 127,23 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 7,21%, до 124,02 доллара.

Сегодня ночью сразу после открытия торгов цена Brent кратковременно достигала 139,13 доллара за баррель — впервые с 16 июля 2008 года, WTI — поднялся до 130 долларов впервые с 22 сентября 2008 года.

Нефть приблизилась к рекордным отметкам: максимальная стоимость Brent в 147,5 доллара, а WTI — в 147,27 доллара были достигнуты 11 июля 2008 года.