О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает из-за неопределенности по поводу восстановления добычи в США

Нефть дорожает из-за неопределенности по поводу восстановления добычи в США Brent составляет 63,72 доллара США за баррель
Энергетика
22 февраля 2021 г. 11:04
Нефть дорожает из-за неопределенности по поводу восстановления добычи в США

Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, эксперты считают, что рост связан с неопределенностью относительно восстановления нефтедобычи в США/

По данным торгов, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 1,29% и составляет 63,72 доллара США за баррель. Цена на нефть WTI на апрель к этому времени составила 59,93 доллара США за баррель, что больше на 1,13%, по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.

По мнению экспертов, некоторые компании восстановили добычу нефти в Техасе, однако пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

На США обрушились сильнейшие за 30 лет морозы — жертвами непогоды уже стали 47 человек, около 300 тыс. людей остались без электричества и воды.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
22 февраля 2021 г. 10:53
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
Руководитель отеля Hyatt Regency Baku оштрафован
20 февраля 2021 г. 14:16
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
Коротченко: Я был в Физули и Агдаме. Эти города стёрты с лица земли
20 февраля 2021 г. 12:44
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
Из-за нехватки комнат в НАНА упраздняются 8 отделов
18 февраля 2021 г. 12:07
В ГУГДП новое кадровое назначение
В ГУГДП новое кадровое назначение
17 февраля 2021 г. 15:38
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
Глава МИД Турции посетит Азербайджан
16 февраля 2021 г. 15:41
Удостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
ФотоУдостоенный награды Boeing Айдын Джалилов - человек, сделавший себя сам
16 февраля 2021 г. 15:36
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
Арестованный за присвоение 500 тыс. манатов банкир освобожден из-под ареста
15 февраля 2021 г. 16:00
Очередные происки армян или как албанский храм стал армянским
ФотоОчередные происки армян или как албанский храм "стал" армянским
15 февраля 2021 г. 13:15
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
Большая часть задержанных в Азербайджане за наркопреступления - мужчины
15 февраля 2021 г. 10:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi