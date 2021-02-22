Нефть дорожает из-за неопределенности по поводу восстановления добычи в США

Brent составляет 63,72 доллара США за баррель

Цены на нефть эталонных марок выросли на более чем на 1% в ходе торгов в понедельник, 22 февраля.

Как передает Report со ссылкой на gazeta.ru, эксперты считают, что рост связан с неопределенностью относительно восстановления нефтедобычи в США/

По данным торгов, стоимость апрельских фьючерсов на нефть Brent увеличилась на 1,29% и составляет 63,72 доллара США за баррель. Цена на нефть WTI на апрель к этому времени составила 59,93 доллара США за баррель, что больше на 1,13%, по сравнению с уровнем на закрытии предыдущих торгов.

По мнению экспертов, некоторые компании восстановили добычу нефти в Техасе, однако пока не ясно, будет ли она восстановлена в полном объеме.

На США обрушились сильнейшие за 30 лет морозы — жертвами непогоды уже стали 47 человек, около 300 тыс. людей остались без электричества и воды.