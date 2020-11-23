Нефть дорожает до максимума с сентября

Это связано с оптимизмом вокруг создания вакцины против коронавируса, а также с сообщениями о ситуации в Саудовской Аравии

Мировые цены на нефть растут в понедельник днем, достигая максимальных отметок с начала сентября на оптимизме вокруг создания вакцины против коронавируса

Как передает Report со ссылкой на данные торгов, по состоянию на 14.10 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 1,64%, до 45,81 доллара США за баррель; январские фьючерсы на Brent дорожали на 1,8%, до 45,78 доллара США за баррель, на нефть марки WTI — на 1,53%, до 43,07 доллара США за баррель.

Ранее в ходе торгов понедельника стоимость нефти марки Brent с поставкой и в январе, и в феврале превышала 46 долларов США за баррель, впервые со 2 сентября, а стоимость барреля нефти WTI достигала 43,34 доллара США за баррель, это также максимальный показатель с начала сентября.

Мировые инвесторы в понедельник с оптимизмом отыгрывают новости вокруг возможной вакцинации от коронавируса. Так, британская компания AstraZeneca объявила, что промежуточный анализ ее вакцины от COVID-19 показал эффективность от 70 до 90%. Кроме того, в воскресенье советник администрации действующего президента США Дональда Трампа по вакцинам Монсеф Слауи заявил, что вакцинация от коронавируса в США может начаться 11 декабря.

Трейдеры также обратили внимание на сообщения о ситуации в Саудовской Аравии. По сообщениям в СМИ, представитель военных йеменских повстанцев из движения "Ансар Алла" (хуситы) заявил о ракетном обстреле распределительной станции нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco.

По мнению основательницы Vanda Insights Ванданы Хари (Vandana Hari), которое приводит агентство Bloomberg, с одной стороны, ожидается продолжение прогресса в том что касается создания вакцины против коронавируса, но с другой стороны, "существует возможность ухудшения ситуации с COVID в Европе и Северной Америке". В то же время, по ее словам, атака в отношении предприятия Saudi Aramco вряд ли окажет долгосрочное влияние на цены.