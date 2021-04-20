О нас
Report Georgia
Аудио новости

Нефть дорожает до 68 долларов за баррель в ожидании заседания ОПЕК+

Нефть дорожает до 68 долларов за баррель в ожидании заседания ОПЕК+ Выше 68 долларов США показатель оказался впервые с 18 марта
Энергетика
20 апреля 2021 г. 13:53
Нефть дорожает до 68 долларов за баррель в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше 68 долларов США за баррель, впервые с 18 марта, в то время как трейдеры продолжают отыгрывать новости о неизменности условий соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent ранее в ходе торгов вторника достигла уровня в 68,06 доллара США — выше 68 долларов США показатель оказался впервые с 18 марта. А по состоянию на 13.23 (по бакинскому времен) и эта цена растёт на 1,13%, до 67,81 доллара США за баррель.

В то же время стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивается на 1,14%, до 64,15 доллара США за баррель, майских — на 1,23%, до 64,16 доллара США.

Трейдеры продолжают оценивать новость об апрельском заседании ОПЕК+. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что альянс обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания, на котором могли бы быть внесены какие-то корректировки в условия ограничений добычи.

Инвесторы обращают внимание и на новости из Ливии. Вечером в понедельник Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила, что из-за многомесячных задержек выплат от центробанка страны приостановлены добыча и экспорт сырой нефти через порт Эль-Харига.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Oil prices reach $68 per barrel amid expectation of OPEC+ meeting
Версия на азербайджанском языке “OPEC+” iclası ərəfəsində neftin qiyməti 68 dolları ötüb

Новости партнеров

Самое важное

Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
Обнаружены останки пропавшего без вести солдата Азербайджанской армии
20 апреля 2021 г. 11:31
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
Исакзаи: ООН готовы помочь в возвращении вынужденных переселенцев Азербайджана в свои дома
20 апреля 2021 г. 10:54
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
В связи с праздником Рамазан внесены изменения в рабочие дни и карантинный режим
19 апреля 2021 г. 17:24
Президент открыл реконструированные подстанции Говсан и Маштага
ФотоПрезидент открыл реконструированные подстанции "Говсан" и "Маштага"
19 апреля 2021 г. 16:30
В Азербайджане будут подготовлены концепции Умный город и Умное село
В Азербайджане будут подготовлены концепции "Умный город" и "Умное село"
19 апреля 2021 г. 15:39
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
Эксперт: Грузия может превратиться в перевалочный пункт для транспортировки радиоактивных веществ
19 апреля 2021 г. 15:16
В Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
ФотоВ Масаллы простились с шехидом Азербайджанской армии
19 апреля 2021 г. 13:59
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
Рамиз Гасанов освобожден от должности замглавы МИД
19 апреля 2021 г. 13:32
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
Разминирован ряд объектов на освобожденных землях – работы продолжаются
19 апреля 2021 г. 12:45
Скончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
ФотоСкончался находившийся в коме шесть месяцев участник Отечественной войны
19 апреля 2021 г. 11:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi