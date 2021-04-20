Нефть дорожает до 68 долларов за баррель в ожидании заседания ОПЕК+

Выше 68 долларов США показатель оказался впервые с 18 марта

Мировые цены на нефть во вторник днем ускорили рост, при этом стоимость нефти марки Brent поднялась выше 68 долларов США за баррель, впервые с 18 марта, в то время как трейдеры продолжают отыгрывать новости о неизменности условий соглашения об ограничении добычи нефти в рамках ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, цена июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent ранее в ходе торгов вторника достигла уровня в 68,06 доллара США — выше 68 долларов США показатель оказался впервые с 18 марта. А по состоянию на 13.23 (по бакинскому времен) и эта цена растёт на 1,13%, до 67,81 доллара США за баррель.

В то же время стоимость июньских фьючерсов на WTI увеличивается на 1,14%, до 64,15 доллара США за баррель, майских — на 1,23%, до 64,16 доллара США.

Трейдеры продолжают оценивать новость об апрельском заседании ОПЕК+. Накануне агентство Bloomberg сообщило, что альянс обсуждает возможность проведения 28 апреля только заседания мониторингового комитета, без общего заседания, на котором могли бы быть внесены какие-то корректировки в условия ограничений добычи.

Инвесторы обращают внимание и на новости из Ливии. Вечером в понедельник Ливийская национальная нефтяная корпорация объявила, что из-за многомесячных задержек выплат от центробанка страны приостановлены добыча и экспорт сырой нефти через порт Эль-Харига.