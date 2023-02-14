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Нефть дешевела в пределах 1% после новостей о выпуске сырья из резервов США

Нефть дешевела в пределах 1% после новостей о выпуске сырья из резервов США Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются в пределах 1% после новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва.
Энергетика
14 февраля 2023 г. 09:10
Нефть дешевела в пределах 1% после новостей о выпуске сырья из резервов США

Мировые цены на нефть во вторник утром опускаются в пределах 1% после новостей о том, что США планируют выпуск нефти из стратегического резерва.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,69% - до 86,01 доллара за баррель, мартовских фьючерсов на WTI - на 1,09%, до 79,27 доллара.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что американские власти планируют в апреле-июне продать 26 млн баррелей нефти из стратегического резерва.

"Цены упали после объявления планов о продаже стратегической нефти США, но эта история находится на периферии. Сейчас очевиден осторожный оптимизм по поводу экономик США и Европы, постепенный рост спроса в Китае и снижение добычи нефти в России примерно на 500 тыс. баррелей в день", - сказала основатель Vanda Insights Вандана Хари.

Позднее во вторник будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК о состоянии мирового нефтяного рынка. В документе организация обновит прогнозы по добыче и спросу. Инвесторы будут следить за сигналами ОПЕК по перспективам экономики и текущей ситуации.

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Версия на английском языке Oil drops within 1% on news about release of crude from US reserves

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