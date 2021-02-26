Нефть дешевеет, завершая ростом февраль

По итогам февраля 2021 года мировые цены на эталонные сорта нефти подскочили примерно на 20%

Цены на нефть снижаются. На рынок давит растущий доллар и опасения по поводу увеличения поставок подписантам сделки ОПЕК+. В то же время медленное восстановление добычи, транспортировки и переработки нефти в Техасе сдерживает обвал цен.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля майской нефти Brent вечером составила 65,19 долларов США (-1,39%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по 62,36 долларов США (-1,84%).

В период с 22 по 26 февраля цены на нефть марки Brent выросли на этой неделе на 3,8%, на WTI — на 5,9%. По итогам февраля 2021 года мировые цены на эталонные сорта нефти подскочили примерно на 20%.

Ценовое ралли двух последних недель обусловлено погодной аномалией в Техасе и других южных штатах США. В результате добыча черного золота была сокращена на треть. Кроме того, из-за небывалых холодов, сопровождавшихся снежной бурей, в регионе были остановлены НПЗ и нефтепроводы.

К тому же, две предыдущих недели доллар демонстрировал слабость по отношению к корзине из шести мировых валют, что делало выгодным сырьевые инвестиции.

В конце уходящей недели рынок оказался под давлением крепнущего на фоне ослабления фондовых индексов доллара и растущих опасений по поводу увеличения поставок сырья членами группы ОПЕК+. Наконец, робкие признаки потепления между Вашингтоном и Тегераном заставляют инвесторов вспомнить о 2 млн баррелях иранской нефти, которые вернутся на рынок, если США ослабят или снимут санкции с Исламской республикой в обмен на подписание нового ядерного договора.