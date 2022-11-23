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Нефть подешевела в ожидании введения ценового потолка для российской нефти

Нефть подешевела в ожидании введения ценового потолка для российской нефти Мировые цены на нефть незначительно снизились. Рынок в ожидании введения "ценового потолка" для сырья из России.
Энергетика
23 ноября 2022 г. 10:15
Нефть подешевела в ожидании введения ценового потолка для российской нефти

Мировые цены на нефть незначительно снизились. Рынок в ожидании введения "ценового потолка" для сырья из России.

Как передает Report, это следует из данных торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,26%, до 88,13 доллара за баррель, январских фьючерсов на WTI - на 0,22%, до 80,77 доллара.

Министры финансов стран G7 в сентябре подтвердили намерение ввести ценовые ограничения на российскую нефть в рамках расширения санкций. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.

Позднее СМИ сообщали, что в среду страны G7 намерены объявить, на каком уровне будет установлен ценовой предел для российской нефти. Некоторые эксперты считают, что он может быть в коридоре от 50 до 60 долларов за баррель.

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Версия на английском языке Oil prices fall in anticipation of price cap for Russian crude

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