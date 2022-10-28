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Нефть дешевеет после трехдневного подорожания

Нефть дешевеет после трехдневного подорожания Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились примерно на 1% после заметного роста в течение трех дней.
Энергетика
28 октября 2022 г. 10:11
Нефть дешевеет после трехдневного подорожания

Мировые цены на нефть в пятницу утром снизились примерно на 1% после заметного роста в течение трех дней.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Цена январских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 1,03%, до 94,05 доллара за баррель, декабрьских фьючерсов на WTI - на 1,28%, до 87,95 доллара.

Позитивной динамике котировок "черного золота" в основном способствовали ожидания и выход статистики по запасам в США. Так, запасы бензина снизились на 1,5 млн баррелей, хотя аналитики ждали снижения лишь на 0,8 млн баррелей. В то же время стратегический резерв нефти в США уменьшился на 3,4 млн баррелей, или на 0,8%, - до 401,7 млн баррелей, что является минимумом с мая 1984 года.

Кроме того, к росту стоимости привела еще одна статистика из США. ВВП страны в третьем квартале, согласно предварительной оценке, вырос на 2,6% в пересчете на год, хотя аналитики ожидали роста показателя лишь на 2,4%. Так, рынки ослабили опасения по поводу начала глобальной рецессии, которая могла бы стать причиной снижения спроса на нефть.

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Версия на азербайджанском языке Üçgünlük bahalaşmadan sonra neft ucuzlaşıb
Версия на английском языке Oil prices drop

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