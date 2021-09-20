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Нефть дешевеет на устранении проблем с добычей в Мексиканском заливе

Нефть дешевеет на устранении проблем с добычей в Мексиканском заливе Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.
Энергетика
20 сентября 2021 г. 10:47
Нефть дешевеет на устранении проблем с добычей в Мексиканском заливе

Мировые цены на нефть в понедельник утром снижаются после постепенного устранения проблем с добычей нефти в Мексиканском заливе после урагана "Ида", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков.

Как передает Report, по состоянию на 9.09 (по бакинскому времени) цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,76%, до 74,77 доллара США за баррель, октябрьские фьючерсы на WTI подешевели на 0,88%, до 71,17 доллара США за баррель.

На рынке нефти в понедельник утром наблюдается отрицательная динамика, поскольку добыча "черного золота" в Мексиканском заливе в США восстанавливается после урагана "Ида".

"Мы видим, что добыча снизилась примерно на 850 тысяч баррелей в сутки (относительно уровня до урагана) в течение третьей недели сентября, но на четвертой недели темпы снижения упадут и составят 180-200 тысяч баррелей в сутки", — сказали газете Wall Street Jоurnal аналитики Rystad Energy.

Но, по словам экспертов, сокращение перебоев в поставках происходит на фоне вспышек COVID-19 в странах-импортерах нефти — Китае и Японии, — которые, вероятно, будут препятствовать восстановлению спроса на нефть.

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Версия на азербайджанском языке Meksika körfəzində hasilatın bərpası nefti ucuzlaşdırır
Версия на английском языке Oil falling amid elimination of problems with production in Gulf of Mexico

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