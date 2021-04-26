Нефть дешевеет на сомнениях в восстановлении спроса на неё

Ситуация с коронавирусом также продолжает оказывать давление на нефтяные котировки

Мировые цены на нефть умеренно опускаются в понедельник утром на росте сомнений в спросе на сырье в свете продолжающегося роста числа обнаруженных инфицированных новым коронавирусом, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.33 (по бакинскому времени) цена июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижается на 0,34%, до 65,2 доллара США за баррель, июньских — на 0,39% до 65,85 доллара США. Стоимость июньских фьючерсов на WTI опускается на 0,26%, до 61,98 доллара США за баррель.

Ситуация с коронавирусом продолжает оказывать давление на нефтяные котировки. В ряде стран, таких как Индия и Япония, число заражений растет, что создает угрозу восстановлению спроса на сырье вследствие карантинных запретов властей.

В среду пройдёт заседание ОПЕК+. Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил журналистам, что задачей на этой встрече будет анализ ситуации на рынке нефти. Новак также отметил, что пока ситуация на рынке оценивается как сбалансированная.