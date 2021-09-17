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Нефть дешевеет на восстановлении предложения в США

Нефть дешевеет на восстановлении предложения в США В пятницу в ходе утренних торгов цены на нефть снизились из-за возобновления поставок сырья в американской части Мексиканского залива после двух ураганов. В то же время по обоим эталонным контрактам ожидается недельный цен рост примерно на 4%, поскольку в
Энергетика
17 сентября 2021 г. 12:22
Нефть дешевеет на восстановлении предложения в США

В пятницу в ходе утренних торгов цены на нефть снизились благодаря возобновлению поставок сырья с американской части Мексиканского залива после двух ураганов. В то же время по контрактам эталонных сортов нефти ожидается недельный цен рост примерно на 4%, поскольку восстановление добычи отстает от спроса.

Как передает Report со ссылкой на Investing.com, стоимость барреля ноябрьской нефти Brent составила 75,47 долларов США (при снижении на 0,26%). Баррель октябрьской нефти WTI торговался по 72,41 доллара США (-0,21%).

«Цены на нефть несколько снизились, поскольку шельфовая добыча в США восстанавливается медленно, а возвращение к нормальной жизни на большей части Азии столкнулось с тем, что некоторые страны все еще пытаются сдержать распространение дельта-штамма», — сказал Эдвард Мойя, старший аналитик рынка в OANDA.

Контракты по Brent и WTI могут закончить неделю с ростом почти на 4% за неделю, так как объем производства в американской части Мексиканского залива восстанавливается медленнее, чем ожидалось.

«У цен на нефть еще одна хорошая неделя, несмотря на тенденцию снижения по сырьевым рынкам, обусловленную устойчивым долларом США», — сказал Мойя.

Доллар вырос до 3-недельного максимума в пятницу, что сделало импорт сырой нефти, торгуемой в долларах, более дорогим для стран, использующих другие валюты.

По состоянию на четверг около 28% нефти в американской части Мексиканского залива оставались недоступными для добычи.

«[Ликвидация последствий урагана «Ида»] занимает больше времени, чем ожидалось. Это поддержало рынок», — сказал аналитик по сырьевым товарам в Commonwealth Bank Вивек Дхар. — Мы собираемся войти в условия большего дефицита [предложения]».

Предварительные данные Управления энергетической информации (EIA) показали, что экспорт сырой нефти из США в сентябре снизился до 2,34–2,62 млн баррелей в сутки с 3 млн баррелей в сутки в конце августа.

Дхар также указал на прогноз Международного энергетического агентства (IEA), что запасы нефти в странах ОЭСР в ноябре снизятся до минимума, что свидетельствует о том, что восстановление спроса на топливо превысит предложение.

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Версия на английском языке Oil falling in price amid gradual recovery in US supply

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