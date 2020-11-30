Нефть дешевеет на ожиданиях итогов конференции ОПЕК

Brent опустилась до 47,6 долларов, а WTI - до 44,91 долларов за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в понедельник на ожиданиях итогов конференции ОПЕК, где министрам предстоит одобрить или не одобрить возможность продления текущих ограничений по добыче нефти в рамках соглашения ОПЕК+.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, во вторник состоится министерская конференция стран ОПЕК и не-ОПЕК.

Стоимость январских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures в понедельник составляет 47,6 долларов США за баррель, что на 0,58 долларов США (1,2%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на 0,38 долларов США (0,8%) - до 48,18 долларов США за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет 44,91 долларов США за баррель, что на 0,62 долларов США (1,36%) ниже уровня предыдущих торгов. В пятницу эти контракты потеряли в цене 0,18 долларов США (0,8%), опустившись до 45,53 долларов США за баррель.

Как сообщалось ранее, консолидированная позиция стран ОПЕК+, как минимум лидеров сделки, в том, чтобы не наращивать с января 2021 года добычу. Базовый вариант - сохранить текущие квоты на первый квартал 2021 года. Однако обсуждаются варианты, с какого месяца и в каком объеме начать ее увеличение, в том числе внутри этого квартала.

В воскресенье сопредседатели собрали членов JMMC на неофициальную встречу, однако, как сообщило агентство Bloomberg, консенсуса найдено не было, поскольку Казахстан и ОАЭ выступили против. "Неопределенность по поводу отсрочки январского восстановления добычи является основным сдерживающим фактором для нефтяных цен", - отмечает стратег DailyFX Маргарет Янг.

По ее словам, трейдеры давно ожидают отсрочки наращивания добычи, и отсутствие согласия в ОПЕК+ по этому вопросу может привести к снижению нефтяных цен. По итогам минувшей недели Brent и WTI прибавили в цене более 7% на новостях об эффективности вакцины от коронавируса, которую разрабатывает AstraZeneca и Оксфордский университет, а также снижении политической неопределенности в США благодаря началу передачи власти Джо Байдену, пишет S&P Global Platts.

