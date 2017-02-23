Нефть дешевеет на ожидании данных по запасам от API и Минэнерго США

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть продолжают снижаться, поскольку инвесторы готовятся к выходу в четверг данных Американского института нефти (API) и Минэнерго США по запасам "черного золота" в Соединенных Штатах.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 20.40 по бакинскому времени (22 февраля) стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,69% — до 55,70 доллара за баррель. Цена апрельских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 1,56% — до 53,48 доллара за баррель.

Данные API по запасам "черного золота" в стране станут известны позднее в среду, а данные от Минэнерго США — в четверг. Аналитики, опрошенные агентством Рейтер, полагают, что запасы увеличились на 3,325 миллиона баррелей, или на 0,64%, до 521,425 миллиона баррелей.