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Нефть дешевеет на опасениях за спрос на фоне пандемии коронавируса

Нефть дешевеет на опасениях за спрос на фоне пандемии коронавируса Новости о вакцине, которые вызвали бурный спрос на рисковые активы и снизили опасения за спрос сырья, утихают, уступая место новым беспокойствам вокруг эпидемиологической обстановки
Энергетика
8 декабря 2020 г. 09:34
Нефть дешевеет на опасениях за спрос на фоне пандемии коронавируса

Цены на нефть во вторник утром снижаются, инвесторы оценивают краткосрочные перспективы спроса на сырье в период пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на Prime, об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.57 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,84% — до 48,38 доллара США за баррель, январских фьючерсов на WTI — на 0,74%, до 45,42 доллара США за баррель.

Цены на нефть во вторник продолжают снижаться с максимальных показателей за многие месяцы. Новости о вакцине, которые вызвали бурный спрос на рисковые активы и снизили опасения за спрос сырья, утихают, уступая место новым беспокойствам вокруг эпидемиологической обстановки.

Особенно тяжелая ситуация с коронавирусом сложилась в США, где суточный прирост заразившихся превышает отметку в 100 тысяч. В субботу показатель составил 225 тысяч новых случаев, что оказалось новым рекордом прироста. Такой рост вынуждает власти отдельных штатов вводить дополнительные ограничения. Так, была введена дополнительная изоляция в крупных городах Калифорнии Лос-Анджелесе и Сан-Диего.

"Ситуация с пандемией продолжает оставаться разрушительной во многих частях США и Европы. Это сказывается на настроениях в отношении спроса в ближайшем будущем", — сказал агентству Reuters глава отдела исследований в сырьевом секторе National Australia Bank Лахлан Шо (Lachlan Shaw).

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Версия на азербайджанском языке Dünyada tələbatla bağlı narahatlıqlar səbəbindən neft ucuzlaşır

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