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Нефть дешевеет на опасениях за снижение мирового спроса

Нефть дешевеет на опасениях за снижение мирового спроса Рынки беспокоит статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире
Энергетика
25 января 2021 г. 09:31
Нефть дешевеет на опасениях за снижение мирового спроса

Мировые цены на нефть в понедельник утром несколько опускаются, ситуация с коронавирусом и карантинными ограничениями в мире вызывает опасения вокруг перспектив спроса на сырье, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.46 (по бакинскому времени) цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,14%, до 55,17 доллара США за баррель, мартовских — на 0,13%, до 55,34 доллара США. Стоимость мартовских фьючерсов на WTI снижалась на 0,08%, до 52,23 доллара США за баррель.

"Признаки ослабления спроса на нефть сдерживают рынок", — приводит агентство Reters мнение аналитиков ANZ, которые указывают на ситуацию с карантином в Китае, Гонконге и Франции.

Опасения по ужесточению ограничений в связи с пандемией коронавируса в целом сдерживают ожидания по спросу на нефть. Так, ранее СМИ сообщали о возможности нового ужесточения карантина во Франции.

Кроме того, рынки беспокоит статистика по заражениям в Китае, который является крупнейшим импортером нефти в мире. За минувшие сутки в стране было выявлено 124 случая коронавируса, с середины месяца показатель превышает сто случаев в день — это соответствует статистике июля. Инвесторы опасаются, что празднование Нового года в Китае по лунному календарю может вызвать новый всплеск заражений.

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