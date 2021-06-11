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Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана

Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана В США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью
Энергетика
11 июня 2021 г. 09:27
Нефть дешевеет на опасениях увеличения поставок из Ирана

Мировые цены на нефть снижаются в пятницу утром на фоне опасений по увеличению поставок из Ирана после того, как в США сообщили о снятии санкций с нескольких физлиц и компаний, связанных с торговлей иранской нефтью, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.40 (по бакинскому времени) цена августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,37%, до 72,25 доллара США за баррель, июльские фьючерсы на WTI дешевели на 0,34%, до 70,05 доллара США за баррель.

На рынке нефти в пятницу утром наблюдается негативная динамика. Инвесторы оценивают возможное увеличение поставок сырья из Ирана после того, как ранее минфин США заявил, что страна сняла санкции с трех физических лиц, в том числе руководителей Иранской национальной нефтяной компании (National Iranian Oil Company), и двух компаний, ранее причастных к торговле иранской нефтью.

"Ожидания восстановления спроса на Западе были полностью учтены, поэтому следующий шаг, возможно, не за горами. "Быки" решили не беспокоиться о возвращении Ирана (на рынок нефти — ред.) до тех пор, пока это не произойдет", — сказала агентству Bloomberg основатель Vanda Insights в Сингапуре Вандана Хари (Vandana Hari).

Трейдеры также находятся в ожидании доклада Международного энергетического агентства (IEA), который будет опубликован позднее в пятницу. Рынки надеются получить подсказки относительно темпов восстановления спроса на нефть.

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