Нефть дешевеет на опасениях распространения штамма COVID-19 "дельта"

Спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока

Мировые цены на нефть снижаются во вторник, инвесторы обеспокоены ситуацией с распространением штамма коронавируса "дельта", свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.54 (по бакинскому времени) цена сентябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,45%, до 73,81 доллара США, августовских фьючерсов – на 0,52%, до 74,29 доллара США. Августовские фьючерсы на WTI дешевели на 0,41%, до 72,61 доллара США за баррель.

Давление на котировки нефти оказывают возобновившиеся опасения по коронавирусу, в частности трейдеров беспокоит распространение нового штамма COVID-19 "дельта". Рост числа заболевших в некоторых странах несет риски для спроса на сырье, поскольку на этом фоне вновь вводятся ограничения на передвижения.

При этом вице-президент по энергетическому консалтингу IHS Markets Виктор Шум (Victor Shum), которого цитирует агентство Bloomberg, отметил, что, несмотря на распространяющийся новый вариант коронавируса, спрос на нефть продолжает резко расти и рост этот поддерживается в основном США, Китаем и странами Ближнего Востока.

В центре внимания инвесторов на этой неделе будет также заседание ОПЕК+, в рамках которого альянс примет решение по добыче нефти. Ранее СМИ сообщали, что альянс может нарастить добычу.