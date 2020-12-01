Нефть дешевеет на неопределённости вокруг сделки ОПЕК+

Brent опустилась до 47,58 доллара, а WTI — до 45,02 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром умеренно снижаются после новостей о переносе заседаний ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report, по состоянию на 8.33 (по бакинскому времени) цена февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,63%, до 47,58 доллара США за баррель, январских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,71%, до 45,02 доллара США за баррель.

Основное внимание инвесторов сосредоточено на заседаниях ОПЕК и ОПЕК+. Ожидалось, что в понедельник с вопросом сохранения или несохранения условий соглашения после Нового года определится ОПЕК, а во вторник — весь альянс, однако собрание завершилось без утверждения окончательного решения. Заседание альянса должно было состояться сегодня, однако оно перенесено на 3 декабря.

Отметим, что новые договоренности ОПЕК+ стартовали с мая с сокращения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки на три месяца. С августа альянс продолжает снижать добычу, но уже в меньшем объеме — на 7,7 миллиона баррелей в сутки на период до конца года. Далее предполагается, что с января до конца апреля 2022 года ОПЕК+ будет сокращать добычу нефти на 5,8 миллиона баррелей в сутки.

"ОПЕК+ застряла между молотом и наковальней, потому что краткосрочные индикаторы показывают, что спрос в Европе и США слабый, но сильный в Азии", — приводит агентство Bloomberg мнение аналитика Commonwealth Bank of Australia Вивека Дхара (Vivek Dhar). Однако при этом он отметил, что несмотря на признаки раскола внутри альянса тот факт, что он отложил встречу на два дня, чтобы разобраться в разногласиях, "это положительный знак".