Нефть дешевеет на неопределенности вокруг спроса на сырьё

Brent достигла 55,55 доллара США за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром немного снижаются на неуверенности вокруг восстановления спроса на неё из-за продолжающегося роста случаев выявления инфицирования коронавирусом в мире, свидетельствуют данные торгов.

Как передает Report со ссылкой на Prime, по состоянию на 8.38 (по бакинскому времени) цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,2%, до 55,55 доллара США за баррель, февральских фьючерсов на WTI — на 0,17%, до 52,16 доллара США за баррель.

Пандемия коронавируса оказывает серьезное давление на спрос на топливо, поскольку с целью остановить распространение вируса многие государства устанавливают запрет на передвижения как внутри, так и за пределы стран. Несмотря на начало массового применения вакцин, рост заболеваемости COVID продолжает увеличиваться.

При этом аналитики, опрошенные агентством Reuters, отмечают, что некоторое снижение цен, наблюдавшееся также и вчера, обусловлено и коррекцией, поскольку в целом перспектива новых экономических стимулов в США днями ранее была позитивной для этого рынка. Избранный президент США Джо Байден говорил о готовности поддерживать экономику страны в период коронавируса. Он обещал, что его пакет экономической помощи будет исчисляться "триллионами долларов".

"Я думаю, что рынок быстро придет к выводу, что вчерашнее скромное снижение цен при условии сдерживания распространения вируса в Китае окажется всего лишь небольшой помехой", — считает аналитик Axi Стивен Иннес (Stephen Innes).